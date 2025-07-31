شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة أحمد ربيع إلى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الماضية تعرض أحمد ربيع لاعب وسط الزمالك الجديد إلى إصابة خلال تدريبات فريقه أمس الأربعاء، في اطار الاستعداد لمواجهة غزل المحلة وديا، وتم تشخيص إصابة اللاعب بمزق في العضلة الأمامية.

ومن المقرر أن يتغيب اللاعب على إثر الإصابة لمدة أسبوعين على أن يخضع إلى برنامج تأهيلى خاص تحت إشراف طبى بالفريق، حتى تمام شفاؤه، وعودته إلى التدريبات مرة أخرى مع الفريق.

وتأتي إصابة أحمد ربيع في وقت كان يستعد فيه للظهور الأول بقميص الزمالك خلال فترة الإعداد الحالية، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، حيث يعول عليه الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا لدعم خط الوسط بعد تألقه مع فريقه السابق.

وأعلن نادي الزمالك رسمياً عن التعاقد مع أحمد ربيع لمدة خمسة مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ووقع أحمد ربيع على عقود الانتقال لنادي الزمالك في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة مع اللاعب ونادي البنك الأهلي

وقال أحمد ربيع أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق وسينفذ تعليمات الجهاز الفني من أجل الظهور بأفضل صورة ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات.

وأضاف أحمد ربيع، أنه يجيد اللعب في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، موضحاً أنه تحت أمر الجهاز الفني للمشاركة في أي مركز منهما. وأكد اللاعب أن طموحاته مع الزمالك تتمثل في حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم المقبل.