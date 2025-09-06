فلاشينغ ميدوز: نهائي منتظر بين ألكاراس وسينر

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : تفوق الإسباني كارلوس ألكاراس بثلاث مجموعات نظيفة على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش الجمعة وبلغ نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، حيث سيلاقي المصنف أول عالميا وحامل اللقب يانيك سينر في موقعة مرتقبة.

وفاز ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، على ديوكوفيتش حامل 24 لقبا كبيرا قياسيا 6 4، 7 6 (7 4)، 6 2 في ساعتين و23 دقيقة، فيما أقصى سينر الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم المصنف السابع والعشرين 6 1، 3 6، 6 3، 6 4 في ثلاث ساعات و21 دقيقة.

وستكون المرة الثالثة تواليا هذه السنة يلتقي فيها النجمان في نهائي بطولة كبرى، في سابقة لم تحصل منذ 1964، حيث يتوقع حضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بين 23 ألف متفرج على ملعب آرثر آش لمتابعة منافسة "سينكاراس" الجديدة.

تفوق الإسباني في الأولى الملحمية على تراب رولان غاروس بعد 5 ساعات و29 دقيقة في حزيران/يونيو، قبل أن ينزله سينر عن عرشه في ويمبلدون العشبية الشهر التالي.

وسيضمن الفائز في المباراة النهائية تربعه على عرش التصنيف العالمي الإثنين.

وأحبط ألكاراس الساعي إلى لقبه السادس الكبير مساعي ديوكوفيتش في الانفراد بـ25 لقبا كبيرا لدى الرجال والسيدات.

وسيخوض ابن الثانية والعشرين ثامن نهائي تواليا له، وقد توج في خمس منها في مونتي كارلو وروما وسينسيناتي ضمن الماسترز ألف نقطة ودورة كوينز اللندنية (500) ورولان غاروس.

ورغم عدم خسارته أية مجموعة في فلاشينغ ميدوز، يرى ألكاراس انه قادر على التطور "الفوز على نوفاك مميز دوما لكني لا أشعر بأني فزت بأكثر من مباراة نصف نهائية في بطولة كبرى. كانت مباراة هامة لكنها مجرد بطاقة تأهل إلى النهائي".

تابع المتوج في فلاشينغ ميدوز عام 2022 بعمر التاسعة عشرة "لم أقدم أفضل مستوى لي في مباراة اليوم، لكني حافظت على مستوى جيد من بداية المباراة حتى النقطة الأخيرة".

وختم ألكاراس الذي ثأر لخسارتيه الأخيرتين أمام ديوكوفيتش في نهائي أولمبياد باريس 2024 وربع نهائي أستراليا هذه السنة "ارسلت بطريقة جيدة وكان هذا الأمر في غاية الاهمية لحسم المباراة".

من جهته، قال ديوكوفيتش (38 عاما) إنه يخطط لمطاردة لقب كبير في بطولات العام المقبل، لكنه أقر بعدم قدرته البدنية على مقارعة سينر وألكاراس "أنا سعيد بمستواي، لكن تعرفون، هناك المستوى البدني. للأسف لا يمكنني السيطرة على هذا الأمر في هذه المرحلة من مسيرتي".

وكسر ألكاراس إرسال ديوكوفيتش مطلع المجموعة الأولى، وحافظ على تقدمه ليفوز بها. تقدم الصربي 3 0 في مطلع الثانية، لكن الاسباني رد التحية بادراك التعادل 3 3 ثم فاز بالجولة الفاصلة 7 4.

وأجهز ألكاراس على ابن بلغراد في الثالثة وحسمها بسهولة 6 2، تحت أنظار المغني جون بون جوفي والممثل هيو جاكمان.

وهذه المرة الرابعة يخرج فيها ديوكوفيتش من نصف نهائي الغراند سلام 2025، بعد انسحابه بداعي الإصابة ضد الألماني ألكسندر زفيريف في أستراليا، وخسارته أمام سينر في رولان غاروس وويمبلدون.

ولا يزال الصربي يتفوق على ألكاراس في المواجهات الثنائية 5 4.

رابع نهائي كبير هذه السنة لسينر

في المباراة الثانية، استهل سينر نزال أوجيه ألياسيم بقوة حاسما المجموعة الأولى 6 1. لكن الكندي عادل، قبل أن يستلم الإيطالي زمام المبادرة ويحسم آخر مجموعتين.

وبات سينر، المتوج أيضا في أستراليا المفتوحة في كانون الثاني/يناير، رابع لاعب منذ بدء الحقبة الاحترافية عام 1968 يبلغ نهائي البطولات الأربع الكبرى في موسم واحد، على غرار الأسترالي رود ليفر، السويسري روجيه فيدرر وديوكوفيتش.

قال ابن الرابعة والعشرين "كان موسما رائعا. البطولات الكبرى هي أهم الدورات التي نخوضها".

وسيذكر النهائي بمواجهة ملحمية بين سينر وألكاراس في ربع نهائي فلاشينغ ميدوز 2022، انتهى الساعة الثانية وخمسين دقيقة بعد منتصف الليل، وهو أكثر موعد متأخر في تاريخ البطولة.

قال سينر "الأحد يوم ميز جدا ونهائي رائع مجددا. أعتقد أن تنافسنا بدأ هنا عندما خضنا تلك المباراة الرائعة".

تابع "أصبحنا لاعبين مختلفين الآن، وبثقة مختلفة أيضا. لعبنا مع بعض كثير ونعرف بعضنا البعض تماما".

ويتقدم ألكاراس في المواجهات المباشرة مع سينر 9 5.

وسيكون حضور ترامب الذي أكده مسؤول في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس، لافتا، بعد متابعته مباراة السوبر في بول في كرة القدم الأميركية في شباط/فبراير ونهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم في تموز/يوليو.