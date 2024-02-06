شاهد بالفيديو.. بأزياء ضيقة وقصيرة.. حسناء الفن السوداني “مونيكا” تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة تبرز من خلالها مفاتنها على أنغام (الأخدر البتحرن)

عادت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني وهي ترقص في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة. وارتدت مونيكا, خلال الحفل أزياء ضيقة وقصيرة وقدمت وصلة رقص مثيرة على أنغام أغنية (الأخدر البتحرن) التي كان يتغنى بها مطرب الحفل علي الشيخ. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

