بالميراس يضع ميسي وإنتر ميامي في مواجهة نارية أمام باريس

اقتنص بالميراس البرازيلي، تعادلاً ثمينًا أمام إنتر ميامي الأمريكي (2-2)، فجر الثلاثاء، على ملعب “هارد روك ستاديوم” في مدينة ميامي، ليتأهل الفريقان معًا للدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل لإنتر ميامي، اللاعب تاديو أليندا في الدقيقة (16)، ولويس سواريز في الدقيقة (65).

في المقابل، أحرز بالميراس هدفيه عبر باولينيو في الدقيقة (80)، وماوريسيو في الدقيقة (87).

حافظ بالميراس على صدارة المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف فقط عن إنتر ميامي، صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

فيما حل الأهلي المصري وبورتو البرتغالي في المركزين الثالث والرابع برصيد نقطتين لكل منهما، ليودعا البطولة.

ويستعد بالميراس لمواجهة مواطنه بوتافوجو البرازيلي في الدور ثمن النهائي، بينما يواجه إنتر ميامي تحديًا صعبًا أمام باريس سان جيرمان.

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