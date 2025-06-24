عادت المودل والراقصة ونجم السوشيال ميديا السودانية, الشهيرة آية أفرو لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الراقصة المثيرة للجدل ظهرت في مقطع الفيديو وهي تستعرض جمالها من داخل غرفة نومها. https://www.facebook.com/reel/565099253271415 آية أفرو, ظهرت بــ”العباية”, وهي تتمايل في الرقص وتبخر نفسها في مقطع الهدف منه إستعراض جمالها وفقاً لتعليقات الجمهور. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها وتبخر نفسها داخل غرفة النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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