الفاشر: الجوع بلغ أخطر مرحلة

أطلقت شبكة أطباء السودان نداء إنسانيا عاجلا لما تتعرض له مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من حصار مطبق أدى إلى تدهور الأوضاع المعيشية والصحية بشكل كارثي.

مستويات الجوع بلغت المرحلة الثالثة

فقد أوضحت الشبكة في بيان، الأربعاء، أن مستويات الجوع بلغت المرحلة الثالثة (الطوارئ)، بحسب التصنيفات الدولية لانعدام الأمن الغذائي، ما يعرض آلاف الأطفال والنساء إلى خطر الموت بالجوع.

وأكدت أن آلاف الأسر في الفاشر تعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب، في ظل انعدام انقطاع الإمداد نتيجة للحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية من قبل الدعم السريع، ما يجعل حياة المدنيين، وخاصة الأطفال وكبار السن، تحت خطر المجاعة والأوبئة.

إلى ذلك، ناشدت شبكة أطباء السودان السلطات المحلية والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والضمير العالمي للتدخل الفوري والعاجل من أجل فتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات وتوفير الغذاء والدواء والمياه، ورفع الحصار عن المدينة المنكوبة.

جاء هذا بعدما جددت الأمم المتحدة تحذيراتها من الأوضاع المزرية في السودان جراء الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقالت في بيان إن “أطفال الخرطوم الذين يتضوّرون جوعا باتوا جلدا على عظم”، وإن آلاف العائلات العالقة في براثن الحرب قد تموت من الجوع في مدينة الفاشر المحاصرة في غرب البلاد.

ولفتت إلى أن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور المحاصرة من قوّات الدعم السريع، والتي على بعد ألف كيلومتر من غرب العاصمة، يواجه فيها آلاف الأشخاص خطر مجاعة وشيكا، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

وقال إريك بيرديسون، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا وجنوبها “الجميع يواجه محنة يومية للصمود”.

كما كشف أن “القدرة على الصمود تلاشت بالكامل بعد أكثر من سنتين من الحرب، وستزهق أرواح في غياب وصول فوري ومستدام” إلى الموارد الأساسية، وفق ما نقلت فرانس برس.

فيما لم يعد أمام بعض العائلات سوى استهلاك العلف أو النفايات، في حين بلغ نقص التغذية مستويات مثيرة للقلق في أوساط الأطفال.

نقص شديد في التغذية

يذكر أن حوالي 40% من الأطفال دون الخامسة يعانون سوء تغذية حادّا، من بينهم 11% مصابون بنقص شديد في التغذية، بحسب برنامج الأغذية العالمي.

والفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أيار/مايو 2024 هي العاصمة الوحيدة في منطقة دارفور المترامية التي ما زالت تحت سيطرة الجيش.

يشار إلى أن الحرب التي اندلعت في منتصف نيسان/أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو الحليف السابق للبرهان، تسببت في مقتل عشرات الآلاف وتهجير وتشريد الملايين.

العربية نت