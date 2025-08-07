غير قابل للنفي ..
■ إتصال رسمي من الأجهزة العسكرية والأمنية السودانية مع نظيرتها المصرية بشأن المصباح أبوزيد الذي قامت السلطات المصرية بتوقيفه يوم أمس من شقته وسط القاهرة ..
■ أسرة المصباح تقول إنها لاتعلم شيئاً عن ملابسات ولاظروف ولامكان احتجازه منذ الأمس ..
■ مصادر بكتيبة البراء تقول إنها تلتزم الصمت وتقوم بالتواصل فقط مع قيادة الجيش السوداني لمعرفة مصير قائدها الذي ذهب إلي مصر بعلم وموافقة السلطات المصرية بين بورتسودان والقاهرة ..
الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد
