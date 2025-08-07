“البناء وإعادة الإعمار”.. إبراهيم جابر يلتقي سفير تركيا لدى السودان

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام رئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، سعى الدولة على إعادة البناء والإعمار وتأهيل المرافق التي دمرتها مليشيا آل دقلو الإرهابية. وأشاد سيادته لدى لقائه سفير تركيا لدى السودان، فاتح يلدز بمواقف تركيا الداعمة للسودان في مختلف المجالات. وإطلع عضو السيادي على الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في مرحلة البناء وإعادة الإعمار خلال الفترة المقبلة. من جانبه، أكد يلدز حرص بلاده على المساهمة في إعمار السودان، لافتاً إلى استعداد رجال الأعمال والمقاولين الأتراك للمساهمة في تعمير ما دمرته الحرب في السودان. سونا

