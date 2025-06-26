الأمانة العامة لمجلس الوزراء تفتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فتح باب التقديم للوظائف القيادية في الحكومة، بناء على خطاب السيد رئيس الوزراء بتاريخ 19 يونيو 2025، ووفاءً لتوجيهاته.

وحدد الإعلان متطلبات التقديم على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.

عدم الإنتماء الحزبي.

اجادة اللغتين العربية والإنجليزية تحدثا وكتابة.

المؤهل الأكاديمي درجة الماجستير كحد أدنى في المجالات ذات الصلة.

المؤهل المهني يفضل من لديه مؤهل مهني في المجال.

الخبرات العملية : ألا تقل عن (10) سنوات في المجال المعني. إرفاق السيرة الذاتية المحدثة.

تسمية الجهة الحكومية والوظيفة المراد شغلها في موضوع البريد الإلكتروني.

يكون التقديم عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء عبر الإيميل [email protected] آخر موعد للتقديم الساعة الثانية من ظهر يوم السبت 26 يوليو 2025 . سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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