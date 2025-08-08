والي كسلا يتعهد بتقديم الخدمات على مستوى محليات الولاية

تعهد والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق بالعمل على وضع البصمات في مجال تقديم الخدمات لانسان الولاية في مختلف المحليات.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية الخميس لطريق الريف الشمالي الشرقي بمحلية ريفي كسلا والذي يربط قري ام سفري ودمن وباقدير وحفرة برئاسة المحلية والولاية.

واوضح الوالي ان الهدف من الزيارة الوقوف ميدانيا على الطريق والتفاكر حول دعم الجهد المجتمعي الذي ساهم في وضع اللبنات الاولية لتشييد الطريق بالردميات المحسنة خاصة وان الطريق يمثل اهمية قصوي في ربط المناطق المذكورة الى جانب كونه يساعد كثيرا في تخفيف معاناة مواطني الريف الشمالي خاصة ابان فصل الخريف.

واعرب الوالي عن تقديره لمجتمع المنطقة وحرصه على اكمال الطريق مشيرا الى استعداد حكومة الولاية للوقوف مع المجتمع في اكمال الطريق.