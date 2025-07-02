شاهد بالفيديو.. مودل حسناء تخطف الاضواء بثوب سوداني أنيق تم تطريزه بعلم فريق برشلونة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على السوشيال ميديا السودانية. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المتداول مودل سودانية, حسناء قامت باستعراض ثوب أنيق تم تطريزه بعلم فريق برشلونة الإسباني. إطلالة المودل حظي بتفاعل كبير ونالت إعجاب جمهور نادي برشلونة, على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, الذين عبروا عن إعجابهم بالإطلالة الأنيقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

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