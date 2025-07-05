- 1/2
- 2/2
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم، عبر الإدارة العامة للمباني، توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء أو ترميم المباني المتضررة في العاصمة نتيجة الأحداث الأخيرة.
ودعت الإدارة، المواطنين وجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، من شركات ومهندسين ومقاولين، ضرورة الامتناع عن الشروع في أي أعمال تتعلق بهدم أو إزالة أو صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل للمباني الخاصة أو العامة المتأثرة، دون الرجوع أولاً إلى الإدارة لإجراء التقييم الفني المطلوب.
وشددت الإدارة على أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على السلامة العامة وضمان تنفيذ الأعمال وفق الضوابط الفنية والقانونية المعمول بها.
وحذرت من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المنظمة لقطاع البناء. وأكدت أن مقر الإدارة العامة للمباني يقع بالخرطوم – منطقة المجاهدين جنوب شركة دال، بالقرب من جامعة إفريقيا العالمية.
السوداني
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط صارمة لإعادة التأهيل في الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.