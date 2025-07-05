ضوابط صارمة لإعادة التأهيل في الخرطوم

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم، عبر الإدارة العامة للمباني، توجيهات جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات إعادة البناء أو ترميم المباني المتضررة في العاصمة نتيجة الأحداث الأخيرة.

ودعت الإدارة، المواطنين وجميع العاملين في قطاع التشييد والبناء، من شركات ومهندسين ومقاولين، ضرورة الامتناع عن الشروع في أي أعمال تتعلق بهدم أو إزالة أو صيانة أو ترميم أو إعادة تأهيل للمباني الخاصة أو العامة المتأثرة، دون الرجوع أولاً إلى الإدارة لإجراء التقييم الفني المطلوب.

وشددت الإدارة على أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على السلامة العامة وضمان تنفيذ الأعمال وفق الضوابط الفنية والقانونية المعمول بها.

وحذرت من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية بموجب القوانين واللوائح المنظمة لقطاع البناء. وأكدت أن مقر الإدارة العامة للمباني يقع بالخرطوم – منطقة المجاهدين جنوب شركة دال، بالقرب من جامعة إفريقيا العالمية.

السوداني