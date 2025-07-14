شاهد بالفيديو.. ناشطة سودانية تهاجم التيكتوكر الشهيرة “ماما كوكي”: (عايشة على أموال التبرعات وحرضت مستشار قانوني لتهديدي وما تخليني أدق الصفائح وأطلع الفضائح)

هاجمت ناشطة سودانية, على مواقع التواصل الاجتماعي التيكتوكر الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة على السوشيال ميديا باسم “ماما كوكي”.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فإن الحرب كانت قد اشتعلت بين التيكتوكر الشهيرة والناشطة التي قامت بالرد عليها في مقطع متداول.

الناشطة اتهمت “ماما كوكي”, بالعيش على أموال التبرعات التي تقوم بجمعها وقالت: (عايشة على أموال التبرعات وحرضت مستشار قانوني لتهديدي وما تخليني أدق الصفائح وأطلع الفضائح).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)