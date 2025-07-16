رونالدو لاعب الموسم في الدوري السعودي

أعلنت رابطة دوري روشن السعودي للمحترفين، يوم الأربعاء، فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، بجائزة لاعب الموسم 2025-2026 باختيار الجماهير.

وفاز رونالدو بجائزة هداف الدوري الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً، بفارق هدفين عن الإنجليزي إيفان توني مهاجم الأهلي.

وكان النصر تعاقد مع البرتغالي بانتقال حر في يناير 2023 وحقق معه بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وجدد رونالدو عقده مع النصر في يونيو الماضي حتى عام 2027.

العربية نت

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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