نائب المراجع العام لجمهورية السودان يشيد بالأسس والضوابط المالية لقوات الشرطة من خلال إستخدام أحدث النظم التقنية الحديثة

إستقبل الفريق شرطة / عبد المنعم عبد القيوم رئيس هيئة الشئون المالية بمكتبه الخميس الأستاذ/ محمد الحافظ مهدي محمد نائب المراجع العام لجمهورية السودان بحضور الفريق شرطة/أمير عبدالمنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير المراجعة الداخلية بولاية الخرطوم

من جانبه أشاد نائب المراجع العام بنظام الضبط المالي والإداري بقوات الشرطة من خلال مراجعة فرق ديوان المراجع العامة لإدارات الشرطة المختلفة كالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائیة وقد أشاد التقرير بآداء الشرطة المالي والإداري من خلال إستخدام أحدث النظم المالية وإجراء عملية تحديث ومواكبة لكل ما يستجد من أنظمة تكنولوجية حديثة فيما يتعلق بالسياسات المالية والمحاسبية مؤكدا أهمية نظام إدارة المعلومات المالية في توحيد الإجراءات المالية

من جهته قال رئيس هيئة الشئون المالية أن الشرطة إستفادت كثيرا من الخبرات التراكمية لديوان المراجع العام في تنفيذ السياسات المالية مشيرا الي أنه في إطار جهود التعاون والتنسيق المشترك عقدت دورات تدريبية متخصصة لمنسوبي هيئة الشئون المالية باشراف ديوان المراجع حققت أهدافها المطلوبة في تنمية وتطوير قدرات وخبرات منسوبي الهيئة مؤكدا أن أبوابهم مشرعة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك موضحا الدور الكبير الذي يلعبه ديوان المراجع العام في ضبط السياسات المالية وترشيد أوجه الصرف المالي للدولة .

المكتب الصحفي للشرطة