عادت الحسناء السودانية, “هند”, لتصدر “الترند” على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول والانتشار. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحسناء “هند”, والتي كانت قد أعلنت انفصالها من الفنان الشاب مأمون سوار الدهب, قد ظهرت في المقطع وهي تستعرض جمالها. https://www.facebook.com/reel/699083292957271 “هند”, أثارت الجدل بعد ظهورها بأحد مراكز التجميل بالعاصمة المصرية القاهرة, بأزياء وصفت بالمثيرة إضافة لتفاعلها في الرقص بطريقة ملفتة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. “طليقة” الفنان مأمون سوار الدهب الحسناء تستعرض جمالها وتشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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