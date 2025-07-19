غير قابل للنفي .. ■ تعديل وتبديل مرتقب في قيادة مؤسسة سيادية رفيعة .. ■ القائمة النهائية لخيارات من سيشغل المنصب الرفيع تضم 3 من أبناء المؤسسة التي شهد أداؤها في الآونة الأخيرة إنجازاتٍ باهرة .. والتغيير القادم في رأس الهرم يأتي لمزيد من تطوير وتجويد الأداء خاصة علي الصعيد الخارجي .. ■ ثالث الثلاثة في القائمة القصيرة ربما يتم استبعاده تلقائياً لتعقيدات محلية وإقليمية .. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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