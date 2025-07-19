اعتزلت الرقص من أجل ابنتها منة شلبي.. أبرز المعلومات عن زيزي مصطفى بعد شائعة وفاتها

انتشرت في الساعات القليلة الماضية شائعات بشأن وفاة الفنانة المعتزلة زيزي مصطفى، إذ نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح لـ«المصري اليوم»، كل الأخبار المتداولة عن رحيلها، وفيما يلي نرصد أبرز المعلومات عن والدة منة شلبي:
– وُلدت في 20 نوفمبر 1943.
– بدأت مشوارها الفني كراقصة في الستينيات وأصبحت من أبرز الأسماء في المجال.
– اقتحمت مجال السينما من خلال المشاركة بأفلام مثل «بنت شقية» عام 1967.
– اعتزلت الرقص في أواخر الثمانينيات من أجل ابنتها منة شلبي التي تعرضت للتنمر بسبب مهنتها.
– عادت مرة أخرى للتمثيل بعد الاعتزال وكان أبرز أعمالها فيلم «وش إجرام» لمحمد هنيدي.
– آخر ظهور فني لها كان بمشاركتها في مسرحية «هو فيه رجالة» عام 2011 قبل أن تعتزله نهائيًا.
– جمعتها قصة حب بـ محمود عبدالعزيز دامت 4 سنوات ولكنهما انفصلا.
– انتشرت شائعات في السبعينيات أنها حرقت سيارة النجم محمود عبدالعزيز ولكنها نفتها.
– أُصيبت بضيق تنفس وألم في الصدر واشتباه بجلطة في القلب.
– تزوجت من رجل الأعمال محمد هشام شلبي وأنجبت ابنة وحيدة هي الفنانة منة شلبي.
– شقيقة زوجها الإعلامية بوسي شلبي.
– أشهر أعمالها فيلم واحدة بواحدة للزعيم عادل إمام.
– جسدت دور فتاة/ راقصة الإعلانات والإيفيه الشهير «الفنكوش» الذي رددته خلال أحداث الفيلم.
