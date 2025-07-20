وصل الخرطوم, يوم السبت, رئيس مجلس السيادة السوداني, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, وحطت طائرته بمطار الخرطوم الدولي. وبحسب مقطع فيديو رصده محرر موقع النيلين, فقد حطت طائرة رئيس مجلس السيادة بالمطار, وكان في إستقباله رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين وعدد من القادة. وتوجه قائد الجيش فور وصوله مطار الخرطوم, نحو القيادة العامة للجيش, في زيارة تفقدية إستمع خلالها إلى إيجاز حول الأوضاع الأمنية بالبلاد وجهود القوات الجارية في إطار حرب الكرامة الوطنية من “جنرالات” الجيش بالقيادة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. “البرهان” يصل القيادة العامة عبر مطار الخرطوم الدولي ويلتقي بــ”جنرالات” الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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