تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار سخرية الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الضابطة المعروفة بمليشيا الدعم السريع “شيراز”, وهي تقتحم إحدى إحتفالات المليشيا. وفور دخول ساحة الاحتفال قام الرجال الحاضرون بالوقوف لها في صف واحد لتحيتها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (مهازل شديدة يا جنجا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. حسناء الدعم السريع “شيراز” تقتحم احتفال للدعامة.. أنصار “حميدتي” يقفون لها في صف واحد وساخرون: (مهازل شديدة يا جنجا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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