جامعة النيلين تستضيف امتحانات طلابها من مقرها بالخرطوم لأول مرة بعد عامين بسبب الحرب

شرف المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير (ممثل والي ولاية الخرطوم) بدء امتحانات جامعة النيلين بمركز الجامعة بالخرطوم اليوم والذي يستهدف جلوس عدد (987) طالب وطالبة للامتحانات، حيث تستهدف (7) كليات تشمل التجارة والاقتصاد والتمريض والصيدلة والنفط والمعادن والصيدلة إضافة إلى كلية الدراسات العليا .

وأكد مدير جامعة النيلين بروفيسور/ الهادي آدم محمد إبراهيم عقب تفقدهم بداية الامتحانات بحضور قادة الأجهزة الأمنية والشرطية بأن انعقاد الامتحانات يمثل التدشين الحقيقي لعودة الجامعة لمقرها بالخرطوم برغم الدمار الذي أصاب بنيتها التحتية .

لافتا انه برغم ما أصاب الجامعة خلال الحرب الا انهم أشد عزيمة لعودتها أفضل مما كانت عليه قبل 15 أبريل 2023، مشيرا إلى استمرار عمل الجامعة خلال الحرب إلكترونيا بل شرعت في استخراج الشهادات للطلبة وتوثيقها وتسليمها لهم في الاماكن التي وفدوا إليها أثناء الحرب، فضلا عن مواصلة كليات الدراسات العليا في مناقشة رسالات الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي، مؤكدا عن عودة جميع الكليات خلال الأيام القادمة تدريجيا لمواصلة مسيرة التحصيل الأكاديمي.

من جانبه أكد المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم التزام الولاية والمحلية بتوفير كل الإمكانات التي من شأنها استقرار العملية التعليمية بجامعة النيلين بعد انقطاع من مقرها لمدة عامين بسب احتلال مليشيا الدعم السريع لمقراتها بالخرطوم .

واكد على سعي المحلية لتوفير خطوط مواصلات إضافية من وإلى الجامعة لجميع المحليات بولاية الخرطوم لتيسير نقل الطلاب خاصة وأن الجامعة تضم أكثر من مائة ألف طالب الأمر الذي يتطلب توفير الخدمات لمنسوبيها .

واعرب عن امتنانه لادارة الجامعة التي طوعت المستحيل لعودة الجامعة لمقرها بالخرطوم، مناشدا جميع الجامعات للعودة لمقراتها بالخرطوم ومواصلة مسيرة التعليم.

سونا