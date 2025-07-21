قطار كل اسبوع مجاني لعودة السودانيين من مصر

للتوضيح والإفادة تفويج السودانيين من مصر مستمر كل يوم إثنين عبر قطار مجاني من محطة رمسيس – الساعة 9 صباحاً – رصيف 8 بتنظيم من سفارة السودان بالقاهرة ومنظومة الصناعات الدفاعية وبدعم من الحكومة المصرية.

