لم تتوقع مليشيا وعصابات التمرد في أسوأ كوابيسها أن تهبط طائرة الفريق أول عبدالفتاح البرهان في مدرج مطار الخرطوم بعد تحريره وتطهيره .. مشهد فوق خيال وتوقع كلاب الصيد العميلة والذين مرَدوا علي النفاق بلحن القول وليّ الرؤوس ..

■ لم يدر بخلد الطوابير بكل ألوان طيفهم السياسي والإثني أن تحلق الطائرة الرئاسية في سماء الخرطوم قبل أن تتهادي وتلامس إطاراتها مدرج مطار العاصمة السودانية التي ظنوا في لحظات غفلة من الزمان أنهم ملكوها وبسطوا سيطرتهم عليها إلي الأبد ..

■ عندما كانت عصابات المليشيا تقتل وتنهب وترتكب الفظائع في منطقة إيد الحد لم يكن أكثر المتفائلين سيصدق إن قال له أحدهم إن الفريق الركن عبدالفتاح البرهان سيزور هذه المنطقة يواسي أهلها ويعزيهم ..

■ من ترتعد فرائصهم ذعراً من جرائم بقايا مليشيات التمرد في كردفان .. عليهم أن يتذكروا أن هؤلاء الأوباش كانوا ذات يوم يتبخترون بعمق الريف الجنوبي لأم درمان وشرق النيل ..

■ سيزور البرهان قريباً أم صميمة والدبيبات والنهود والخوي والدلنج ..

■ الأمور تمضي بتدبير خالق السموات والأرض .. ولكن بعض الناس لا يوقنون ..

■ نصرٌ من الله وفتحٌ قريب ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد