ضبط (26) دراجة نارية مخالفة لأمر الطوارئ بمحلية امدرمان

نفذت قوات الطوف المشترك لمحلية أمدرمان حملة امنية كبري الاثنين مواصلة لجهود شرطة ولاية الخرطوم المنعية والكشفية للجريمة وإزالة الظواهر السالبة ولضبط المتفلتين ومعتادي الاجرام. واودت الحملة لضبط الدراجات النارية المخالفة لأمر الطوارئ رقم (3) بمختلف دوائر الاختصاص بالمحلية ، حيث اسفرت نتائج الحملة عن ضبط عدد (26) دراجة نارية مخالفة لأمر الطواريء تم اتخاذ اجراءت قانونية حيالها . سونا

