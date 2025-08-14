شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. سيدة الأعمال السودانية هبة كايرو تستعرض جمالها على أنغام إحدى أغنيات الفنان حسين الصادق

نشرت سيدة الأعمال السودانية المثيرة للجدل هبة كايرو, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت سيدة الأعمال التي تمتلك مطاعم وكافيهات بالعاصمة المصرية القاهرة, وهي تستعرض جمال. هبة كايرو استعرضت جمالها بأزياء مثيرة للجدل وعلى أنغام إحدى أغنيات الفنان حسين الصادق, وكتبت على المقطع: (حسين الحوووب اخونا الصغير). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

