والي سنار يدشن توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي بجميع المحليات

دشّن والي ولاية سنار، اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد، الجمعة المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي عبر منظمة كلنا قيم، والمخصصة لتغطية احتياجات المواطنين في جميع محليات الولاية. وأشاد الوالي بجهود منظمة كلنا قيم في توفير الغذاء شهريًا لـ(37) ألف أسرة يتم توزيعها بعدالة على مستوى المحليات، مثمناً في الوقت نفسه الدعم المستمر من مفوضية العون الإنساني الاتحادية والولائية لكل القطاعات. من جانبه، أكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار، محمد عبدالفتاح بادي، أن توزيع المساعدات يتم عبر لجان على مستوى الولاية والمحليات والوحدات والقرى، موجهاً صوت شكر لبرنامج الغذاء العالمي والشريك الوطني كلنا قيم ومفوضية العون الإنساني بقيادة د. سلوى آدم بنية، بجانب جميع المنظمات الدولية والوطنية العاملة بالولاية. بدوره، أوضح مدير منظمة كلنا قيم، محمد أحمد العقيد، التزام المنظمة بالاستمرار في توزيع المواد الغذائية شهرياً لنحو (37) ألف أسرة، وفق منهج عادل يغطي جميع محليات الولاية. سونا

