مناوي يهنئ القوات المسلحة بالعيد ال 71 لسودنة القيادة وال 100 لتأسيسها

هنأ مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور القوات المسلحة الباسلة بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها و71 عامآ على سودنتها ، مشيرا إلى أن هذا الجيش الذي ظل صمام أمان الوطن ودرعه الحامي في كل الملمات.

وقال مناوي في منشور على صفحته بالفيس بوك (بكل فخر واعتزاز لكل من حمل السلاح دفاعآ عن السودان وأرضه وشعبه حفظ الله قواتنا المسلحة) وعاشت شامخة أبد الدهر.

سونا