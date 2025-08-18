كم ستحصل جورجينا في حالة طلاقها من كريستيانو؟

زواج مشاهير الرياضة من الشخصيات العامة مثل عارضات الأزياء يحظى دائمًا بتغطية إعلامية كبيرة، نظرًا لتشابك الشهرة، المال، والصورة العامة أمام الجماهير. كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، ليس لاعبًا عاديًا؛ فهو الأعلى أجرًا عالميًا ويملك أسلوب حياة فاخر يجذب اهتمام وسائل الإعلام العالمية.

والنجم العالمي كريستيانو رونالدو لا يترك أي شيء للصدفة، سواء داخل الملعب أو خارجه، فهو مهووس بكل جانب من جوانب العناية بجسده، لضمان استمرار عروضه الاستثنائية، كما يهتم بإدارة تفاصيل حياته الخاصة واهتماماته الشخصية بدقة متناهية. والدليل على ذلك زواجه المرتقب من جورجينا رودريغيز.

الثنائي، اللذان جمعتهما علاقة دامت نحو عشر سنوات، قررا الزواج رسميًا. وقد تم الإعلان عن ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت جورجينا صورًا لخاتم الزواج، لتؤكد للجمهور خبر الارتباط، وكما هي عادته في حياته المهنية، لم تُترك أي تفاصيل للصدفة، حتى الأمور المتعلقة ببنود الزواج المحتملة.

وحسب وسائل الإعلام البرتغالية، وعلى رأسها مجلة “تي في جيا”، فقد أبرم رونالدو وجورجينا اتفاقًا مفصلًا يشمل كل شيء، بما في ذلك ما يحدث في حال الطلاق.

وكما يفعل عند توقيع العقود مع الأندية، حرص رونالدو على تأمين نفسه وضمان مستقبل عائلته، عبر وضع بند يضمن لجورجينا معاشًا مدى الحياة، مع توفير كافة الاحتياجات الأساسية لها ولأطفاله.

وفي حالة الطلاق، ستحصل جورجينا رودريغيز على معاش تقاعدي شهري يزيد على 114 ألف دولار، أي ما يزيد على مليون دولار سنويًا.

ويشمل الاتفاق أيضًا ملكيتها لفيلا رونالدو في حي “لا فينكا” الراقي في مدريد، التي تبلغ قيمتها أكثر من 5.64 ملايين دولار، وهو جزء من حرص رونالدو على ضمان رفاهيتها وراحتها.

وعلى الرغم من أن هذه الأرقام استثنائية، إلا أنها ليست عبئًا على رونالدو، الذي يمتلك ثروة هائلة. فهو في سن الأربعين، ويعد الرياضي الأعلى أجرًا في العالم حاليًا، حيث يتقاضى أكثر من 230 مليون دولار سنويًا من نادي النصر السعودي ، مما يضمن له القدرة على تغطية أي التزام مالي تجاه أسرته دون عناء.

وللتوضيح أكثر عن أرباحه الضخمة ، يمكن توزيع راتبه كما يلي: حوالي 16.67 مليون يورو شهريًا، و4.167 ملايين يورو أسبوعيًا، و595,357 يورو يوميًا، وأقل بقليل من 25,000 يورو في الساعة، وأكثر من 413 يورو في الدقيقة، وحوالي 6.9 يورو في الثانية. مع هذا الدخل الهائل، لن يواجه كريستيانو أي صعوبة في تأمين معاش مدى الحياة لجورجينا بقيمة مليون دولار سنويًا.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، شكلت علاقة رونالدو وجورجينا نموذجًا للعلاقات طويلة الأمد بين المشاهير، حيث توازن بين الحياة العائلية والمتطلبات المهنية الصارمة لرونالدو، بما في ذلك تدريباته اليومية والتزاماته الرياضية. لذا، لم يكن مفاجئًا أن يتضمن زواجهما بندًا قانونيًا مفصلًا يضمن حقوق الطرفين في حال الطلاق، وهو ما أصبح يعرف إعلاميًا بـ”البند الذهبي”.

هذه البنود ليست مجرد تفاصيل مالية، بل تعكس الوعي القانوني والاقتصادي لدى كبار الرياضيين العالميين، حيث يضمنون استقرار أسرهم واستمرارية حياة أطفالهم دون أي تأثير من الخلافات الزوجية المحتملة. ويُظهر الاتفاق أيضًا حجم الثروة الضخمة التي يملكها رونالدو، والتي تمكنه من تغطية أي التزامات مالية ضخمة بسهولة، سواء كانت معاشًا مدى الحياة لزوجته أو امتلاك عقارات فاخرة.

