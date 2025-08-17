ياصديقي محمد حامد جمعة نوار .. ملاحظاتك في محلها مع ملاحظة مهمة يازول .. لسة الغريق قدام .. من قولت (تيت) قلنا ليهم المدرب دة ما بيعرف كورة .. قالوا لا .. مدربنا دة ستين يمين فرصتنا الأخيرة للوصول إلي النهائي وأحسن تنقطونا بسكاتكم .. ختينا الخمسة في الإتنين ..

جبنا لينا (برتال تسالي) وصحن فول مدمس وطبق أبنقوي وخمشة جقجقي وقعدنا في المساطب نراقب .. لحدي يوم الليلة الكوتش قاعد يجمّع في التيم بتاعوا بالقطارة ..آخر وزير ظاهر عليهو أكبر من كلاوديو رانييري ( تتذكرو؟ ..ياخي مدرب ليستر سيتي الجاب ليهم الدوري الإنجليزي في واحدة من عجايب كرة القدم) .. عمك الوزير دة جانا علي مهلتو وظاهر عليهو مليان طاقة سلبية تطفي كل طاقتنا التآزرية !! .. المهم .. بروف كامل لسّة ما لمّ التيم ..ولحدي ما التيم دة يتلمّ بنكون دخلنا في الربع الأخير من العام الجاري .. الدوريات الأروبية كلها بدت .. ماحنقدر ننتظر شغلتم دي .. المهم ياصديقي لسة الغريق قدام ..كلامك صاح ..لو العساكر إنتظروا البروف ومجموعة الحالمين ديل حنلقي المُطفِّح فات !! .. بالمناسبة .. شايف بعض ناس بروف كامل إدريس بدوا الخرخرة .. وفي مجموعة منهم جدعت باقي التسالي ونزلت بسلالم الخروج علي وقع الهتاف المحبب في الإستادات .. مرقوا ..مرقوا !! ..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد