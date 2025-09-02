- 1/2
- 2/2
نجح فريق طبي في مستشفى صحة المرأة بمدينة الملك سعود الطبية – عضو تجمع الرياض الصحي الأول – في استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، حامل في الأسبوع العشرين، مع الحفاظ على سلامة الأم والجنين.وكانت المريضة قد وصلت إلى طوارئ المستشفى عبر الهلال الأحمر وهي تعاني من ضيق في التنفس وصعوبة في النوم ونقص في الشهية والوزن، وبعد إجراء الفحوصات وأشعة الرنين المغناطيسي، تبيّن وجود ورم ليفي ملتصق بالرحم بحجم (32 × 22 سم)، مما تسبب في الأعراض التي كانت تعاني منها إضافة إلى نقص كمية البول.
وبعد مناقشة الحالة تقرر إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم، حيث تمت العملية بنجاح بفضل الله ثم بجهود الفريق الطبي بقيادة د. طارق القادري، د. زياد اليامي، وبمشاركة الطاقم الطبي من أقسام التخدير والتمريض.وأكدت مدينة الملك سعود الطبية أن المريضة والجنين في حالة جيدة ومستقرة، مشيرةً إلى أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة كوادرها الطبية وجاهزية مستشفياتها للتعامل مع أدق الحالات الحرجة.
جريدة المدينة
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر استئصال ورم ليفي يزن 8 كيلوغرامات من سيدة حامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.