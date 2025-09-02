حورية فرغلي ومي عز الدين و إليسا ومنةشلبي.. تعرف على أبرز عازبات الوسط الفني

مشاهد ومعايشة وديالوج يطير بهن على بساط العشق والهوى في سماء تجمع بين الشهرة وتذكرة دخول السينما لرؤية ابداعهن في تجسيد مشاعر الحب والغرام وتنتهي عند ندى الدموع يتساقط لحظة دخولهن البيت في هدوء وصمت تام بلا زوج محب ودود حنون يعشن معه الحياة الحقيقية بعيدا عن التمثيل وثناء الجمهور بكلام معسول سرعان ما ينزوي مع زحمة الحياة.. هكذا تعيش عازبات السينما بعد ما حققنه من شهرة ونجومية في تقرير نسرد فيه ابرز عازبات الوسط الفني ..

مي عز الدين

تصدرت الفنانة مي عز الدين مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية بعد ظهورها مع الإعلامي معتز الدمرداش، و مي عز الدين تعتبر من أشهر الفنانات العازبات في الوسط الفني.

وكانت أعلنت مي عز الدين خطبتها من قبل للاعب كرة القدم محمد زيدان، لكن الخطبة لم تكتمل ولم تعلن ارتباطها بغيره منذ ذلك الوقت.

منة شلبي

ومن أشهر عازبات الوسط الفني، ايضا هى الفنانة منة شلبي وتتعرض دائما لتساؤلات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي البرامج التي تستضيفها.

وقالت منة شلبي إنها لم تتزوج، وهذا الأمر “نصيب.. محدش بياخد اكثر من نصيبه”، وقدمت من قبل عرض ضاحك في برنامج SNL، حول التساؤلات التي توجه لها حول هذا الأمر.

منة فضالي

منة فضالي من الفنانات اللاتي تزوجن من قبل ولكن بصورة سرية، لكنها اعلنت الأمر في حوارات تلفزيونية، مؤكدة أنها ترغب في الزواج مجددا وتكوين أسرة.

وعبرت منة فضالي عدة مرات عن رغبتها في الإنجاب، وفي حالة عودة الزمن للوراء لن تفضل الفن على الزواج.

إليسا

ويليهم فى القائمة ملكة الإحساس الفنانة إليسا رغم براعتها فى تقديم الأغاني الرومانسية وقد جمعتها عدة علاقات مع أشخاص لم تعلن عن أسماءهم لكنها صرحت عدة مرات خلال مقابلات تليفزيونية أنها في علاقات عاطفية، ولكنها لا تكتمل، وظهرت شائعة مؤخرا أنها تزوجت من المصور اللبناني وديع النجار ولكن كذّبت هذا الأمر.

إليسا ذكرت في لقاء صحفي أنها كانت تتمنى أن تُصبح أماً عندما كانت أصغر سناً، لكنها ليست نادمة لأن الناس لم يخلقوا جميعا لينجبوا الأطفال، حسب قولها.

ناهد السباعي

ومن ابرز الفنانات ضمن قائمة المشاهير العزاب فى الوسط الفني هى الفنانة ناهد السباعي ورغم أنها كانت ستتزوج إلا أنها ألغت الزواج بشكل مفاجئ قبل ساعات من انطلاق حفل الزفاف ، وصرحت ان قرارها جاء بسبب خوفها من مسؤولية الأستقرار وتكوين أسرة.

حورية فرغلي

ومن أبرز الفنانات العازبات ايضا هى الفنانة حورية فرغلي، وتحدثت فى اكتر من لقاء ان من بعد وفاة خطيبها قبل حفل زفافهما بيوم واحد، لم تدخل أي قصة حب أخرى.

المطربة يارا

ومن ضمن قائمة عازبات الوسط الفني هى المطربة اللبنانية يارا والتى صرحت أكثر من مرة أنها لم تتزوج حتى الآن، لأنه لا يوجد رجل يجرؤ على طلب الارتباط بها لأن شهرتها تجعل الأشخاص يهابون الاقتراب منها والتعامل معها بشكل طبيعي.

ميس حمدان

وكانت كشفت ميس حمدان عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وقالت فى احدي اللقاءات ، ان بالرغم شعورها بالاحتياج لوجود شخص في حياتها لكن أوقات أخرى لا تشعر بكل هذه الأمور وأشعر بالاكتفاء والسلام الداخلي.

واستكملت ، معلقة: “أنا عامة فاتحة الباب وكل حاجة ولكنه إحساس متقلب بداخلي والحقيقة إن منظومة الزواج أصبحت صعبة هذه الأيام والناس أصبحوا يتزوجون سريعا وينفصلون سريعا وأنا شخصيا أكره الرجل المهزوز وغير الطموح والذي لا يعرف أن يأخذ قرار”.

نيرمين الفقي

وكانت تحدث الفنانة نرمين الفقي في عدة لقاءات تلفزيونية، عن سبب عدم زواجها حتى الآن، وأوضحت أنها لم تجد الشخص المناسب الذي يمكن أن يشاركها حياتها ويتفهم طبيعة عملها أنها لا ترغب في التسرع باتخاذ قرار الزواج لمجرد المجتمع .

صدى البلد