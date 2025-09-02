القوات الجوية السودانية تشن هجوماً على المليشيا في الفاشر

الجيش السوداني - طيران حربي نفذت القوات الجوية السودانية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية استهدفت ارتكازات المليشيا في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. وأسفرت العمليات العسكرية عن تكبيد المليشيا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وفقاً لمصادر عسكرية رسمية.

وأكدت المصادر أن الغارات الجوية نجحت في تدمير عدة مواقع استراتيجية تابعة للمليشيا، مما أجبرها على الانسحاب المتقهقر نحو أطراف المدينة بعد مواجهات عنيفة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة للقوات المسلحة السودانية لاستعادة السيطرة على المناطق التي تشهد توترات أمنية.

السوداني

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

