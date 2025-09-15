أمام متابعة وحضور المدرب التاريخي للمان يونايتد، السير أليكس فيرغسون، خسر الشياطين الحمر ديربي مانشستر لصالح السيتي بثلاثية نظيفة.

■ القصة والمباراة لم تنتهِ داخل المستطيل الأخضر.

■ في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، قدّم مدرب مانشستر يونايتد الشاب أموريوم درسًا يستحق التوقف عنده والتأمل.

■ أحد الصحفيين سأل أموريوم إن كان قد بدأ تجهيز نفسه للرحيل لسوء نتائج الفريق.

■ إجابة أموريوم كانت مذهلة. قال للصحفي: أنا لن أُغيّر فلسفتي في التدريب وطريقة لعب المباريات. إن أرادوا أن أغير فلسفتي فعليهم إقالتي!!

■ قبل سنوات، عندما تم تقديم غوارديولا مدربًا للسيتي، هاجمته الصحافة الإنجليزية وسخرت من طريقته الهجومية، والتي لا تتوافق مع الكرة الإنجليزية المعروفة تاريخيًا بطبيعتها الدفاعية. قال غوارديولا يومها: لن أغير فلسفتي!! والذي حدث أن فلسفة غوارديولا ألقت بتأثيرها الساحر على الكرة الإنجليزية، والتي عايشت حقبة (أمتع) وأجمل فريق يلعب الكرة الشاملة، وهو فريق غوارديولا الذي حصد البطولات. والسبب تمسك المدرب بفلسفته التدريبية.

■ من المفارقات العجيبة أن سبب استقدام الشاب أموريوم لتدريب اليونايتد هو نتائجه المذهلة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي. ومن تلك النتائج فوزه الساحق على غوارديولا برباعية في دوري أبطال أوروبا!

■ اليوم لا يعيش أموريوم فترة زاهية داخل الأولد ترافورد، ومع ذلك يتمسك بفلسفته التدريبية وإن كان الثمن فقدان منصبه!

■ هذه من دروس كرة القدم في الحياة، في الجد، كما في اللعب، عليك أن تتمسك بفلسفة الموقف.

■ ما أكثر الذين يتخلون عن فلسفة مواقفهم في الحياة! إنها الهزيمة من الداخل..

الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد