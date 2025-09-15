الإتحاد الأفريقي يُرحب بمقترحات الآلية الرباعية بشأن تسوية نزاع السودان

رحب الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية المعنية بالتنمية “إيقاد ” الأحد، بمقترحات قدمتها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر لتسوية النزاع في السودان. وقال الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، في بيان مشترك، إنهما تلقيا “باهتمام بالغ بيان الآلية الرباعية بشأن الصراع في السودان”.

وأشارا إلى أنهما يرحبان بالدعوة إلى توفير الوصول الإنساني وحماية المدنيين، وإقرار هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تُنفذ عبر منبر جدة كخطوة أولى نحو وقف دائم للأعمال العدائية، إضافة إلى إطلاق عملية انتقالية بقيادة مدنية مع ضمان الشرعية والمساءلة. ودعت الآلية الرباعية، التي تضم أمريكا ومصر والسعودية والإمارات، الجمعة، إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، يعقبها إطلاق عملية انتقالية تُستكمل خلال 9 أشهر على أن تفضي إلى تشكيل حكومة مدنية.

واشترطت الآلية عدم سيطرة الأطراف المتحاربة على العملية الانتقالية، مع إبعاد الجماعات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين عنها. وقال مجلس السيادة، الأحد، إن قرار الحرب بيد الشعب السوداني؛ فيما اشترطت وزارة الخارجية احترام سيادة البلاد وشرعية المؤسسات القائمة في التجاوب مع أي مقترحات، مشددة على أن مستقبل الحكم يُحدد بواسطة توافق وطني تسعى إليه الحكومة الحالية.

وجدد الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد رفضهما القاطع للدعم العسكري والنفوذ المتطرف. وذكرا أن موقف الآلية الرباعية يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها الاتحاد والإيقاد من أجل تحقيق السلام في السودان، مبديين استعدادًا للعمل في شراكة مع الآلية والسودانيين لإنهاء الحرب وحماية سيادة البلاد ووحدتها وتعزيز الانتقال السياسي بقيادة مدنية. وأضافا: “يؤمن الاتحاد الأفريقي وإيقاد بأنه لا حل عسكريًا للأزمة السودانية.

