«الداخلية»: القبض على متهم بنشر مقاطع فيديو منافية للآداب في الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية، في بيان، يوم الاثنين، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتصوير ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم التي تمس قيم وأخلاقيات المجتمع على شبكة الإنترنت.

وأوضح البيان أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، كشفت عن تورط المتهم في إنتاج محتوى مرئي يمثل اعتداءً على قيم المجتمع، وبثه من خلال حساباته لتحقيق أرباح مادية عبر زيادة نسب المشاهدة.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على مقاطع فيديو تؤكد تورطه في ممارسة هذا النشاط.

وبمواجهته، اعترف بتصوير وبث المقاطع المخلة بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وعائد مادي، وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة المحتوى المخالف والمخل بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي.

المصري اليوم