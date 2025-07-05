تكنولوجيا: سوني تسحب Xperia 1 VII من الأسواق مؤقتًا لمعالجة مشاكل تقنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سوني عن هاتفها الرائد الجديد Xperia 1 VII في شهر مايو، وبدأ بالفعل توفره في السوق اليابانية منذ فترة. ومع ذلك، أعلنت الشركة اليوم عن إيقاف مؤقت لشحنات ومبيعات الهاتف داخل اليابان، بسبب ظهور مجموعة من المشكلات التقنية الخطيرة.

أفاد عدد من المستخدمين بأن الهاتف ينطفئ من تلقاء نفسه، أو يعيد التشغيل عشوائيًا، وفي بعض الحالات لا يعمل على الإطلاق.

كل واحدة من هذه المشكلات تُعد خطيرة في حد ذاتها، لكن التقارير تشير إلى أن جميعها تحدث في نفس الوقت لدى عدد من الأجهزة، مما دفع سوني إلى اتخاذ قرار الإيقاف المؤقت.

نصحت الشركة المستخدمين الذين يواجهون مشكلة في تشغيل الهاتف، بالضغط معًا على زر الطاقة وزر رفع الصوت لمدة 20 ثانية، وذلك لمحاولة استعادة تشغيل الجهاز.

بعد ذلك، تطلب سوني من المستخدمين تثبيت أحدث تحديث برمجي متاح. وإذا لم تُحل المشكلة بهذه الطريقة، توصي الشركة بالتواصل مع خدمة الدعم الفني.

ورغم أن سوني توحي بأن التحديث الأخير قد يعالج هذه الأعطال، إلا أنها في نفس الوقت أكدت أنها لا تزال تحقق في الأسباب الجذرية للمشكلة، ما يعني أن التحديث قد يكون مجرد إجراء احترازي وليس حلًا نهائيًا.

تبيع سوني Xperia 1 VII بسعة 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، بسعر يبلغ حوالي 1499 يورو.

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