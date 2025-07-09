شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic Games تُنهى نزاعها القضائى مع سامسونج فى قضية الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت شركة Epic Games، المطوّرة للعبة “فورتنايت”، إلى تسوية مع شركة سامسونج بشأن قضية احتكار كانت قد رفعتها ضدها العام الماضي، وفقًا لوثائق محكمة تم الكشف عنها مؤخراً.

وكانت Epic قد تقدمت بالدعوى في سبتمبر الماضي، متهمة سامسونج بالتعاون مع جوجل لمنع متاجر التطبيقات المنافسة من العمل بشكل افتراضي على هواتف سامسونج، مما يضر بمبدأ المنافسة الحرة في توزيع التطبيقات على أجهزة أندرويد.

وفي منشور على منصة X (تويتر سابقاً)، قال الرئيس التنفيذي لـ Epic، تيم سوينى: “نقوم بسحب الدعوى القضائية ضد سامسونج بعد مناقشات بين الطرفين، ونحن ممتنون لاستجابة سامسونج لمخاوفنا.”

ورفض متحدث باسم Epic الإدلاء بمزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى تصريح سوينى. كما لم تصدر سامسونج أو جوجل أى تعليق رسمي حتى لحظة نشر الخبر، رغم طلب موقع TechCrunch توضيحات منهما.

وكانت الدعوى قد ركّزت بشكل خاص على ميزة “حاجب التثبيت التلقائي” (Auto Blocker) في هواتف سامسونج، والتي تمنع تحميل التطبيقات من خارج متجر Google Play ومتجر Galaxy الخاص بسامسونغ، ووصفت Epic هذا الإجراء بأنه محاولة مشتركة بين الشركتين لكبح متاجر التطبيقات البديلة.

من جانبها، ردّت جوجل سابقًا بأن دعوى Epic “لا أساس لها من الصحة”، وأكدت أن “مصنّعي أجهزة أندرويد أحرار في اتخاذ الإجراءات التي يرونها مناسبة لحماية المستخدمين.” أما سامسونج، فأشارت حينها إلى أنها “ستدافع بقوة ضد مزاعم Epic الباطلة.”

ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع مرور قرابة عام على إطلاق Epic لمتجر تطبيقات خاص بها على الهواتف المحمولة، يتيح توزيع ألعابها بالإضافة إلى ألعاب ومحتويات من مطورين خارجيين.

وقبل هذه القضية، كانت Epic قد حققت نصرًا قانونيًا بارزًا في قضية احتكار أخرى ضد شركة جوجل في عام 2023، حيث خلُصت المحكمة إلى أن ممارسات متجر Google Play تشكّل احتكارًا غير قانوني. وأمرت المحكمة جوجل بفتح متجرها أمام المنافسين، رغم أن قرار الاستئناف في تلك القضية لا يزال قيد الانتظار.

تُعتبر هذه التسوية خطوة جديدة في معركة Epic المستمرة لتحدي سياسات الاحتكار فى عالم الهواتف المحمولة ومتاجر التطبيقات، وهي معركة تُعيد تشكيل العلاقة بين شركات التقنية العملاقة ومطوري التطبيقات حول العالم.