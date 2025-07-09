تكنولوجيا: جهاز iPhone 17 Air يظهر في فيديو عملي جديد ويكشف عن تصميمه المذهل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق هاتف iPhone 17 Air إلى جانب كل من iPhone 17 و iPhone 17 Pro و iPhone 17 Pro Max في سبتمبر المقبل. وقد سمعنا بالفعل الكثير عن هذا الهاتف، الذي يمثل أول دخول لأبل في فئة الهواتف فائقة النحافة.

ورغم أننا شاهدنا سابقًا وحدات تجريبية لهاتف iPhone 17 Air، إلا أن مشاهدة واحدة جديدة لا تضر، أليس كذلك؟ حسنًا، في هذا الفيديو العملي الجديد، يظهر نموذج أسود من الهاتف، ويكشف مجددًا عن تصميمه النحيف للغاية.

تشير الشائعات إلى أن سمك الهاتف يتراوح ما بين 5.5 ملم إلى 5.65 ملم، دون اتفاق دقيق حتى الآن، لكن أيًا كان الرقم النهائي، فالهاتف سيكون أنحف من أغلب الهواتف في السوق، بل وأخف أيضًا بوزن 145 جرامًا فقط.

هذا التصميم النحيف تطلّب بعض التضحيات، أبرزها سعة البطارية الصغيرة البالغة 2800 مللي أمبير، وكذلك الاكتفاء بكاميرا خلفية واحدة.

من ناحية أخرى، من المتوقع أن يأتي iPhone 17 Air بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت، تمامًا كالإصدارين Pro و Pro Max، إلى جانب شاشة تدعم تحديث 120 هرتز.

وقد يكون هو الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يحتفظ ببعض عناصر التيتانيوم في الإطار، بعدما أشارت التسريبات إلى أن طرازي Pro و Pro Max سيتحولان مرة أخرى إلى الألمنيوم، بعد سنوات من استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم.

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