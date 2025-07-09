تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن OnePlus Pad Lite بشاشة 11 بوصة، بطارية ضخمة، وأربع سماعات قوية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت OnePlus يومًا حافلًا بالإعلانات، حيث كشفت عن مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة، من بينها Nord 5 و Nord CE5 و Watch 3 (بقياس 43 ملم) وسماعات Buds 4. إلى جانب ذلك، أعلنت الشركة رسميًا عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد OnePlus Pad Lite الموجّه للفئة الاقتصادية.

جاء الجهاز بشاشة LCD مقاس 11 بوصة بدقة 1920×1200 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز ومعدل استجابة للمس 180 هرتز، مع سطوع يصل إلى 500 نتس كحد أقصى.

ويعمل الجهاز بمعالج MediaTek Helio G100، ويضم أربع سماعات صوتية، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل، وأخرى أمامية بنفس الدقة.

تبلغ سعة البطارية 9,340 مللي أمبير، وتدعم شحنًا سلكيًا بقدرة 33 واط، مما يوفر أداءً جيدًا لمهام الاستخدام اليومي.

يتوفر الجهاز في إصدارين من حيث الذاكرة:

نسخة واي فاي فقط: ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت

نسخة تدعم شريحة اتصال (LTE): ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت

أما من حيث الألوان، فيُطرح الجهاز بلون واحد فقط يُعرف باسم Aero Blue.

في المملكة المتحدة، يمكن حجز الجهاز مسبقًا بسعر 169 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة Wi-Fi فقط، بينما سيرتفع السعر إلى 199 جنيهًا بعد انتهاء فترة الطلب المسبق، مع تقديم شاحن 80 واط مجانًا كهدية للطلب المبكر.

وفي أوروبا، يبلغ سعر الطلب المسبق 199 يورو، بينما يصل السعر الرسمي لاحقًا إلى 229 يورو. لكن لم تُحدَّد بعد أي معلومات رسمية بخصوص موعد الشحن.

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