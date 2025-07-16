شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ولاية أمريكية تطور تقنية جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعى لمواجهة انقطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعيد كاليفورنيا صياغة آلية إدارة شبكات الكهرباء، في خطوة من المتوقع أن تتجاوز حدود الولايات المتحدة، حيث يُجهّز مُشغّل شبكة الكهرباء الرئيسى فى الولاية، وهو مُشغّل نظام كاليفورنيا المستقل (CAISO)، لإطلاق برنامج تجريبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة انقطاعات الكهرباء آنيًا.

تقنية جيني برنامج تجريبي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة انقطاعات الكهرباء



وتُطوّر شركة OATI للطاقة هذه التقنية، المُسمّاة "جيني"، وتُمثّل أول محاولة حقيقية فى أمريكا الشمالية لأتمتة هذه الوظيفة الحيوية على مستوى شبكة الكهرباء بأكملها، ووفقًا لمجلة MIT Technology Review، يُمكن لهذه القفزة النوعية أن تُرسى معيارًا جديدًا لشركات المرافق حول العالم التى لا تزال تعتمد على العمليات اليدوية والتحليل البشرى.



لماذا تحتاج كاليفورنيا إلى إدارة أكثر ذكاءً لانقطاعات الكهرباء؟

انقطاعات الكهرباء ليست بالأمر الجديد في كاليفورنيا، فقد فرضت الأحوال الجوية غير المتوقعة، والطلب المتزايد في فترة ما بعد الظهيرة الصيفية، والحمل المتزايد من المركبات الكهربائية والطاقات المتجددة ضغطًا غير مسبوق على الشبكة.



تقليديًا، عند انقطاع الكهرباء، تقوم فرق المهندسين في CAISO بفحص مئات تقارير الانقطاعات، بحثًا عن الكلمات المفتاحية والمؤشرات المهمة حول الصيانة أو الأعطال.

تتضمن هذه المهمة الشاقة إدخال الملاحظات يدويًا في البرنامج، وإجراء حسابات منفصلة لكل حادثة، وتكرار الخطوات في كثير من الأحيان عبر أقسام مختلفة.قد تبدو هذه العملية قديمة الطراز بشكل مفاجئ، خاصةً بالنسبة لمنطقة تُغذى وادى السيليكون، لكنها القاعدة لدى معظم مشغلى الشبكات.

مع توقع تزايد انقطاعات الكهرباء وتحديات البنية التحتية، قد تُظهر تجربة كاليفورنيا ما يحدث عندما يتدخل الذكاء الاصطناعى لتخفيف الحمل.

كيف يُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية؟

صُمم برنامج Genie الجديد لفحص جميع تقارير الانقطاعات في لحظات، وجمع التفاصيل، وإنشاء ملخصات شاملة وفورية ليراجعها المُشغّلون وبدلاً من أن يُدقق المهندسون في كل تقرير، يُدمج Genie كل شيء في مسار واحد، مما يُقلل الوقت اللازم ويُحتمل أن يُقلل من الأخطاء البشرية.



ووفقًا لمجلة MIT Technology Review، إذا قدّم Genie نتائج موثوقة، يُمكن لـ CAISO المضي قدمًا وأتمتة المزيد من جوانب إدارة الشبكة، مثل التنبؤ بإنتاج الطاقة المتجددة أو التخطيط لذروة الطلب.