شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: العملات الرقمية تنتعش مدفوعة بتطور التشريعات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات الرقمية انتعاشا ملحوظا ، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك عقب اختتام "أسبوع الكريبتو" في الولايات المتحدة بإقرار قانون "جينيس" المنتظر الذي يعد خطوة تنظيمية بارزة من شأنها تعزيز دمج العملات المشفرة في النظام المالي الأمريكي، مما يفتح الباب أمام تحولات كبيرة في كيفية تعامل المؤسسات المالية والبنوك مع هذه العملات في المستقبل.

وسجلت عملة "بيتكوين" ارتفاعا بنسبة 0.20%، ليصل سعرها إلى 118,704 دولارات أمريكية، وفقا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب".



وارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.69% لتسجل 3,789.95 دولار، بينما صعد عملة "ريبل" بنسبة 0.44% ليصل إلى 3.523 دولار، كما شهدت دوج كوين ارتفاعا أكبر بنسبة 1.56% لتسجل 27.52 سنت.



وفي خطوة تاريخية، وقع الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" يوم الجمعة أول قانون فيدرالي رئيسي ينظم قطاع العملات المشفرة، وهو قانون "جينيس" (GENESIS Act)، الذى أقره مجلس النواب الأمريكي الخميس الماضي بعد دعم قوي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وبعد شهر من إقراره في مجلس الشيوخ.



وبموجب القانون، سيتم تنظيم العملات المشفرة بشكل أكثر دقة ووضوح، مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والبنوك لتبني هذه التقنية ضمن النظام المالى التقليدى.

ويعد القانون خطوة هامة نحو دمج العملات المشفرة، خصوصا "العملات المستقرة" (Stablecoins)، في الحياة اليومية للمواطنين الأمريكيين، ما سيؤدى إلى جعل البنوك الكبرى وشركات التكنولوجيا المالية تسعى للاعتماد عليها في المعاملات اليومية، وبالتالى تعزيز التحول الرقمى فى القطاع المالى.



وتسعى هذه الخطوات التنظيمية إلى توفير إطار قانوني يضمن حماية المستهلكين والمستثمرين من التقلبات العالية في سوق العملات المشفرة، التي غالبا ما تتأثر بتوجهات المستثمرين والمضاربين.



ومع توسيع نطاق التشريعات، من المتوقع أن تزداد الثقة في العملات الرقمية، مما يعزز من استقرار السوق.



ويأتي هذا التحرك الأمريكى فى وقت حاسم بالنسبة للعملات المشفرة التى شهدت تقلبات شديدة في الأشهر الأخيرة، وفي ظل تزايد الاهتمام الحكومي حول العالم بتنظيم هذا القطاع، بما فى ذلك في دول مثل الاتحاد الأوروبى والصين.



ومن المتوقع أن تفتح هذه الخطوة الأمريكية الباب أمام مزيد من التشريعات الدولية، خصوصا أن العديد من دول العالم بدأت تدرك أهمية وجود قواعد تنظيمية لضمان استدامة القطاع المالى الرقمى.