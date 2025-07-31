شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26 يعمل على إصلاح واحدة من أكثر مشكلات CarPlay المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

انطلق نظام iOS 26 في مرحلة الاختبار التجريبي العام قبل إصداره الرسمي مع أجهزة أيفون iPhone الجديدة في الخريف، ويحمل نظام التشغيل الجديد العديد من التغييرات، بما في ذلك تصميم Liquid Glass الجديد وتحسينات شاملة، كما استهدف مستخدمي CarPlay، حيث تُضيف أبل أيضًا ميزة Liquid Glass ودعمًا للأدوات الذكية لسيارتك مع iOS 26.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، هناك تغيير صغير نسبيًا قادم أيضًا إلى CarPlay مع iOS 26، على الرغم من أن هذا التغيير ليس ملحوظًا مثل مظهر Liquid Glass أو الأدوات الذكية، إلا أنه لا يزال ميزة مطلوبة منذ سنوات لدى العديد من مستخدمي CarPlay: إمكانية تعطيل لقطات شاشة CarPlay.

كان بإمكانك التقاط لقطة شاشة لـ CarPlay من خلال التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone لسنوات، وعلى الرغم من أن هذه الميزة قد تكون مفيدة، إلا أنها في معظم الأحيان مزعجة للغاية، خاصةً إذا كان جهاز iPhone متصلاً بـ CarPlay (أي أنك في سيارتك)، ولكنك ترغب في التقاط لقطة شاشة لشاشة iPhone فقط.

بسبب هذا، قد يحصل الكثيرون على لقطات شاشة غير ضرورية من CarPlay في صورهم، جاء نظام iOS 26 ليحل هذه المشكلة البسيطة.

في الواقع، لقطات شاشة CarPlay معطلة افتراضيًا في iOS 26، وعند التحديث إلى iOS 26، لن يؤدي التقاط لقطة شاشة على جهاز iPhone الخاص بك أثناء اتصاله بـ CarPlay إلى التقاط شاشة CarPlay تلقائيًا.

إذا كنت ترغب في استعادة هذه الميزة، يمكنك تفعيلها من تطبيق الإعدادات، وللقيام بذلك، انتقل إلى "عام"، ثم اضغط على "التقاط الشاشة"، ثم فعّل خيار "لقطات شاشة CarPlay" الجديد.