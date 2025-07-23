تكنولوجيا: Nothing تستعد لإطلاق نوع جديد كليًا من الهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Nothing مؤخرًا هاتف Phone (3)، والذي وصفته بأول هاتف رائد حقيقي لها. ومع ذلك، تشير التسريبات الجديدة إلى أن الشركة تستعد لتوسيع تشكيلتها من خلال استكشاف اتجاهات جديدة في السوق.

بحسب مسرّب هندي على منصة X، تخطط Nothing لإضافة نماذج جديدة تحمل أسماء مثل “Lite” أو “T”، معتبرةً أن طرازات “Pro” لم تعد تلبي التوقعات.

لكن من غير الواضح تحديدًا إلى أي طرازات “Pro” يشير هذا التصريح، خصوصًا أن أحدث هاتف من Nothing يحمل هذه التسمية هو Phone (3a) Pro، وهو هاتف متوسط المواصفات يتمتع ببعض التحسينات مقارنة بالإصدار العادي Phone (3a).

وللأسف، لم يكشف المصدر عن تفاصيل إضافية بشأن هواتف Lite أو T المرتقبة، مما يترك الباب مفتوحًا للتكهنات. هل سنرى مثلًا هاتف Nothing Phone (3) Lite؟ أم ربما إصدارًا أخف من (3a)؟ الاحتمالات كثيرة، والتفاصيل لا تزال غامضة في الوقت الحالي.

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