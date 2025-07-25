شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انتقادات لجوجل من مستخدمى المنازل الذكية.. Gemini كلمة السر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه جوجل انتقادات متزايدة من مستخدمي المنازل الذكية، إذ لا تزال أجهزة Home وNest تعاني من مشاكل موثوقية واسعة النطاق، بعدما ظهرت شكاوى متفرقة على Reddit من المستخدمين، فقد وردت تقارير عديدة عن عجز مساعد جوجل عن الاستجابة، أو تنفيذه أوامر خاطئة، أو تعطله تمامًا عن أداء المهام اليومية.

وأظهر التقرير، أن المشاكل تمتد إلى كلٍّ من البرمجيات والأجهزة، حيث يصف المستخدمون تعطل الروتينات، وتعطل مجموعات مكبرات الصوت، وفقدان اتصال الأجهزة الذكية، مثل المصابيح الكهربائية وأجراس الأبواب، بتطبيق جوجل هوم.

وقد أثار ذلك تساؤلات عدة عما إذا كانت جوجل تُحاول التخلص تدريجيًا من الأجهزة القديمة، حيث يشير الكثيرون إلى أن انتقال جوجل المستمر إلى جيميني، منصة مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، و هو السبب المحتمل للمشكلة.



وقد أفاد أحد مستخدمي ريديت بانفصال 90% من مصابيح Smart Life عن Google Home، بالإضافة إلى أعطال في جرس الباب eufy وكاميرات Tapo.

وقد أثارت هذه المشاكل إجماعًا واسع النطاق في المجتمع، مما يشير إلى أن المشكلة ليست معزولة، وردًا على الانتقادات المتزايدة، كسرت جوجل صمتها، بعدما أصدر أنيش كاتوكاران، كبير مسؤولي المنتجات في Google Home وNest، اعتذارًا علنيًا على X قائلاً:أودُّ أن أُعرب عن تقديري للتعليقات الأخيرة حول موثوقية مساعد جوجل على أجهزتنا المنزلية وأعتذر بشدة عما تشعرون به وما تواجهونه".

وقد أقرت الشركة أيضًا بوجود "مشكلة في الوصول إلى بعض الأجهزة في تطبيق Google Home" في بيان على Reddit، لكنها لم تقدم حلولًا فورية.

و أثار هذا الوضع قلق المستخدمين القدامى الذين يشعرون أن جوجل تُهمل نظامها المنزلي الذكي لصالح ترقيات الذكاء الاصطناعي، حيث كتب أحد المستخدمين: "الأمر ليس مجرد خلل، بل سنوات من انهيار الثقة لأن الأساسيات لم تعد تعمل".