شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تتغلب على دعوى استئناف أمريكية تزعم أنها قللت من مساحة التخزين على iCloud لعملائها والان مع تفاصيل الخبر

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، ادعاءات عملاء شركة أبل بأن الشركة المصنعة لجهاز آيفون أعطتهم مساحة تخزين بيانات iCloud أقل مما دفعوا مقابلها عند الترقية.

وفي قرار صدر بأغلبية 3-0، قالت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو إن المستهلكين المعقولين في الدعوى الجماعية المقترحة لن ينخدعوا بوعود أبل بشأن سعة التخزين في خطط iCloud+.



وقالت المدعية ليزا بودينبورج إنها دفعت 2.99 دولار شهريا مقابل 200 جيجابايت من التخزين، معتقدة أن أبل ستضيفها إلى الـ 5 جيجابايت التي يتلقاها جميع عملاء iCloud ، وقد تم ظلمها لأن أبل أعطتها 200 جيجابايت فقط من إجمالي التخزين، وليس 205 جيجابايت.

لكن قاضي الدائرة ميلان سميث قال إن بودينبورج "تلقت بالضبط ما وعدتها به شركة أبل" عندما عرضت عليها الشركة التي يقع مقرها في كوبيرتينو بولاية كاليفورنيا مساحة تخزين "تزايدية" أو "تكميلية"، بالإضافة إلى 5 جيجابايت حصلت عليها مجانًا.

واستشهد برفض قضايا أخرى على أساس "افتراضات غير معقولة"، بما في ذلك أن منتج دكتور بيبر الغذائي من شأنه أن يساعد في إنقاص الوزن، وأن الوزن الصافي على ملصق مرطب الشفاه فشل في الكشف عن أن تصميم الموزع ترك بعض المرطب غير قابل للوصول.

وكتب سميث "إن تصريحات شركة أبل ليست كاذبة ومضللة لمجرد أنها قد تُفهم بشكل غير معقول من قبل شريحة ضئيلة وغير ممثلة من المستهلكين.

ولم يستجب محامو بودنبورج فورًا لطلبات التعليق. وأيّد القرار قرارًا برفض الدعوى أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ترينا تومسون في سان فرانسيسكو في مايو 2024.



