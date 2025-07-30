تكنولوجيا: سبوتيفاي تتجاوز التوقعات في عدد المشتركين خلال الربع الثاني لكن الإيرادات تخفق عن التوجيهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت سبوتيفاي عن نتائجها للربع الثاني من عام 2025، حيث نجحت في إضافة عدد مشتركين يفوق التوقعات، لكنها في المقابل سجّلت إيرادات وأرباح تشغيلية أقل من التوجيهات المعلنة.

فبعد أن أضافت المنصة 5 ملايين مشترك مدفوع في الربع الأول، ارتفع العدد خلال الربع الثاني بمقدار 8 ملايين مشترك إضافي، أي أعلى من التوقعات بـ3 ملايين. وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ارتفع عدد مشتركي البريميوم بنسبة 12%، بينما تراجع عدد المستخدمين المدعومين بالإعلانات بنسبة 1%.

وفي المجمل، بلغ عدد المستخدمين النشطين شهريًا (MAU) 696 مليون مستخدم خلال الربع الثاني، بزيادة 11% عن العام الماضي. ومن بينهم، وصل عدد مشتركي البريميوم إلى 276 مليون مستخدم، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 689 مليون مستخدم نشط و273 مليون مشترك بريميوم.

مع ذلك، حققت الشركة إيرادات بلغت 4.2 مليار يورو، وأرباح تشغيلية وصلت إلى 406 ملايين يورو، وهي نتائج أقل من التوجيهات التي كانت عند 4.3 مليار يورو و539 مليون يورو على التوالي.

ويُذكر أن ارتفاع سعر سهم الشركة أسهم في زيادة الرسوم الاجتماعية بنحو 98 مليون يورو، إذ تتحمل الشركات السويدية (حيث مقر سبوتيفاي) التزامات أعلى تجاه الضمان الاجتماعي مقارنة بنظيراتها الأميركية.

أما بالنسبة لتوقعات الربع الثالث، فتنتظر الشركة وصول عدد المستخدمين النشطين إلى 710 ملايين (+14 مليون مقارنة بالربع الحالي)، مع بلوغ عدد مشتركي البريميوم 281 مليون (+5 ملايين على أساس ربعي).

ورغم هذا النمو المتوقع، تتوقع سبوتيفاي أن تبقى الإيرادات عند 4.2 مليار يورو، مع أرباح تشغيلية تصل إلى 485 مليون يورو، تتضمن 25 مليون يورو متوقعة كرسوم اجتماعية إضافية.

وعلى صعيد آخر، وافق مجلس الإدارة على زيادة برنامج إعادة شراء الأسهم بمقدار مليار دولار إضافية، ليصل الإجمالي إلى 2 مليار دولار، تم إنفاق 104 ملايين منها بالفعل لإعادة شراء الأسهم.

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