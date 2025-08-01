شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة فى Google Photos تمكنك من تحرير الصور بسهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم هواتف أندرويد العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي بفضل استحواذ جوجل الكامل على Gemini، لقد دأبت الشركة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في كل منتج تقريبًا تملكه، وبطبيعة الحال، لم يُستثنَ تطبيق Google Photos.



ويحظى تطبيق Google Photos بشعبية كبيرة على كل من Android وiOS، وهو يوفر بالفعل بعض أدوات الذكاء الاصطناعي المُولِّدة الرائعة مثل Magic Editor وMagic Eraser وReimagine، ولكن الآن، يبدو أن هناك أداة أخرى في الطريق وهذه الأداة تبدو أكثر سهولة في الاستخدام.

قد يُطلق على الميزة الجديدة اسم "ساعدني في التعديل"، وتتسم بسهولة استخدامها فما عليك سوى كتابة نوع التعديل الذي تريده، وسيتولى جيميني الباقي، وقد عثر الباحثون في أحدث إصدار من صور جوجل، الإصدار 7.38، على شيفرة تشير إلى هذه الميزة، و تمكنوا من تشغيلها.



وتظهر الميزة في واجهة مستخدم جديدة للتحرير مع مربع نص بسيط بعنوان "ساعدني في التعديل"، كما يمكنك إضافة أي تعليمات تريدها - مثل تعديل الألوان أو تغيير مزاج الصورة - وسيتولى جيميني الأمر نيابةً عنك وستحصل أيضًا على اقتراحات من صور جوجل نفسها.

وتتطابق تلك الميزة لأداة Reimagine الحالية، والتي تتيح لك بالفعل وصف التعديلات وتسمح للذكاء الاصطناعي بتحويل صورتك، خاصةً فيما يتعلق بأشياء مثل الخلفيات، لكن الفرق هنا يكمن في التحكم والانسيابية.