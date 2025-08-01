شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سلسة هواتف بيكسل من جوجل ستدعم الشحن اللاسلكى Qi2 عند إطلاقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن سلسلة هواتف Pixel 10 من جوجل يبدو أنها في طريقها لدعم الشحن اللاسلكي Qi2، بما في ذلك المغناطيسات المدمجة، هذا التطور المنتظر سيقدم أخيرًا بديلاً شائعًا لميزة MagSafe من آبل لمستخدمي أندرويد ، وتتزايد الأدلة على هذا الدعم مع ظهور صورة مسربة لهاتف Pixel 10، يظهر فيها قرص شحن لاسلكي مغناطيسي مثبت فى الخلف.

أدلة متزايدة على دعم Qi2

تأتي الصورة المسربة من المسرب الموثوق إيفان بلاس، وتُظهر هاتف Pixel 10 بلون أزرق فاتح ، وهذا الطراز الأساسي، بناءً على صور أخرى سُربت سابقًا، يبدو متصلًا بقرص شحن لاسلكي مثبت مغناطيسيًا.

وتُعد هذه الصورة جزءًا من مجموعة أكبر من التسريبات التي تشمل أيضًا هواتف Pixel 10، وساعة Pixel Watch 4، وسماعات Pixel Buds 2A، مما يؤكد التسريبات السابقة.

ومن المرجح أن يكون القرص الظاهر في الصورة جزءًا من سلسلة ملحقات "PixelSnap" التي سرّبها موقع Android Authority في وقت سابق، على الرغم من أن هذا الشاحن تحديدًا لم يظهر من قبل، فإن التسريبات السابقة حول غطاء هاتف PixelSnap تركت الباب مفتوحًا أمام احتمال اعتماد جوجل على المغناطيسات المضمنة في أغطية الهواتف للشحن اللاسلكي المغناطيسي، ومع ذلك، بما أن هذه الصورة تُظهر الشاحن متصلًا مباشرةً بالهاتف، فيبدو أن جوجل قد حذت حذو آبل وأدرجت المغناطيسات في الهاتف نفسه.

Qi2: معيار جديد للشحن المغناطيسي

وبالنظر إلى تسريب منفصل من Android Headlines يدعي أن سلسلة Pixel 10 ستكون أكثر سمكًا وأثقل وزنًا قليلًا من الجيل السابق، هناك سبب متزايد للاعتقاد بأن جوجل قررت اختيار دعم Qi2 المغناطيسي الكامل، ويُعد Qi2 معيارًا واسع النطاق للشحن اللاسلكي المغناطيسي، مبنيًا على MagSafe، وتم تطويره بدعم من آبل.