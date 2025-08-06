انت الان تتابع خبر تحذر من الاحتيال.. واتساب يطلق ميزة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الميزات الجديدة، التي أعلن عنها التطبيق، تستهدف على وجه التحديد المحادثات الجماعية والفردية، إذ تم تطوير أدوات تساعد المستخدمين على التعرف إلى السلوكيات المشبوهة قبل الوقوع في فخ الاحتيال.

في ما يتعلق بالمجموعات، سيبدأ "واتساب" بإظهار نظرة عامة على الأمان عند إضافتك إلى مجموعة من شخص غير موجود في قائمة جهات اتصالك. ستعرض هذه الميزة معلومات أساسية عن المجموعة، مع نصائح للحفاظ على أمان المستخدم.



ومن بين المعلومات التي ستُعرض للمستخدم:

ما إذا كان الشخص الذي أضافه من ضمن جهات اتصاله.

ما إذا كان أي من أعضاء المجموعة الآخرين موجوداً في جهات الاتصال.

كما سيكون بإمكان المستخدم عرض المحادثة للحصول على سياق أكبر، وسيتم كتم الإشعارات تلقائياً من هذه المجموعة حتى يُقرر المستخدم ما إذا كان يرغب في البقاء فيها.

تحذيرات للمحادثات

أما في المحادثات الفردية، فقد أشار "واتساب" إلى أن المحتالين غالبًا ما يبدأون بالتواصل في مكان آخر على الإنترنت قبل أن يطلبوا من الضحية مراسلتهم عبر التطبيق. ولمواجهة هذا التكتيك، يعمل "واتساب" على اختبار أدوات جديدة تحذر المستخدم قبل بدء محادثة مع شخص قد يكون محتالاً.

وتشمل هذه التحذيرات معلومات إضافية حول هوية المُراسل في حال لم يكن ضمن جهات الاتصال.

كشف المحتالين

في خطوة لافتة، كشفت "ميتا" عن تعاونها مع شركة "أوبن إيه آي" لتعطيل محاولات احتيال مصدرها مركز في كمبوديا. وذكرت أن هذه المحاولات تنوعت بين:

تقديم عروض في مقابل إعجابات مزيفة.

الترويج لمخطط هرمي لتأجير الدراجات.

الإغراء بالاستثمار في العملات المشفرة.

ووفقًا لـ"ميتا"، استُخدم روبوت الدردشة "تشات جي بي تي" في توليد رسائل أولية تحتوي على روابط لمحادثات "واتساب"، قبل توجيه الضحية إلى "تلغرام" حيث يُطلب منه التفاعل مع محتوى على "تيك توك"، ومن ثم إقناعه بإيداع أموال كخطوة لاحقة في عملية الاحتيال.