ترامب: احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن احتلال قطاع غزة بأكمله أمر متروك لإسرائيل، مبدياً عدم قلقه بشأن التقارير عن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحث على غزو كامل للقطاع، حتى مع تأكيده رغبته في إدخال المزيد من المساعدات.

وأضاف ترامب رداً على سؤال من قبل الصحفيين حول دعمه لاحتلال إسرائيل لغزة: «لا أعرف ما هو المقترح، أعلم أننا موجودون هناك الآن لإطعام الناس»، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

ويعتزم نتنياهو الدعوة إلى اجتماع لمجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي لدعم «غزو» كامل للقطاع، وفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية وصفها مصدر مطلع بأنها دقيقة.

وانتقدت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين هذه الخطط، مشيرين إلى أنها ستكون مهلكة للرهائن والجنود على حد سواء، ودعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى التدخل.

لكن ترامب قال إنه سيترك القرار لإسرائيل، مؤكداً أن هدفه هو تخفيف الأزمة الإنسانية.

واختتم حديثه قائلاً: «أما بالنسبة لبقية الأمر، فلا أستطيع الجزم بذلك، الأمر متروك لإسرائيل إلى حد كبير».